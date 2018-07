Leverkusen (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat den Vertrag mit Jens Hegeler vorzeitig bis 2017 verlängert. Das teilte der Tabellendritte am Donnerstag mit. Hegeler, der am Freitag seinen 25. Geburtstag feiert, spielt seit 2006 für Bayer, war allerdings zwischenzeitlich an den FC Augsburg und den 1. FC Nürnberg verliehen.

In dieser Saison hat der Mittelfeldspieler 19 Bundesligaspiele (1 Tor) absolviert. Nur dreimal lief er von Beginn an auf. Trainer Sascha Lewandowski plant den 1,93 m großen Hegeler auch als Ersatz für Stürmer Stefan Kießling ein. "Wir müssen im vorderen Bereich Alternativen heranbilden. Jens ist dort sehr gut aufgehoben, weil er sich sehr gut durchsetzen kann, ein gutes Kopfballspiel hat, den Ball sehr gut sichern kann und einen sehr guten Abschluss hat", sagte Lewandowski.