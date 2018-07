Madrid (SID) - Rechtzeitig zu den wegweisenden Spielen Spaniens in der Qualifikation zur Fußball-WM 2014 gegen Finnland und Frankreich hat sich David Villa zurückgemeldet. "Er strahlt wieder eine Freude und einen großen Optimismus aus", sagte Nationaltrainer Vicente del Bosque über den Rekord-Torschützen der Iberer. Im Dezember 2011 hatte sich Villa das linke Schienbein gebrochen und war acht Monate ausgefallen.

Beim FC Barcelona sorgte der 31-Jährige in den vergangenen Wochen für Furore: Im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den AC Mailand (4:0) traf er zum wichtigen 3:0, in der Liga legte er Lionel Messi zwei Tore auf. "Zuletzt lief es ganz gut für mich, auf diese Konstanz habe ich lange gewartet." In Gruppe I liegt Spanien nach drei Spielen punktgleich mit Frankreich an der Spitze.