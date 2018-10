Orlando (SID) - Golf-Superstar Tiger Woods glaubt, den Paparazzi mit der Veröffentlichung von gemeinsamen Bildern mit seiner neuen Freundin Lindsey Vonn ein Schnippchen geschlagen zu haben. "Wir sind sehr glücklich über unsere private Situation, aber wir wollten all diesen Stalkarazzi und schmierigen Internetseiten den Sinn nehmen, uns zu verfolgen. Ich habe solche Situationen schon erlebt, die waren für meine Kinder sehr gefährlich", sagte der 14-malige Major-Sieger, der am Donnerstag beim US-Turnier in Orlando seine erste Runde bestritt.

Am vergangenen Montag hatte das neue Traumpaar des Sports via Twitter und Facebook (Vonn) sowie über die Homepage (Woods) seine Beziehung öffentlich gemacht. Gleich mitgeliefert wurden zahlreiche Bilder. "Wir hatten das Gefühl, dass es so das Beste ist. Darüber bin ich sehr glücklich", sagte Woods.