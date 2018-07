Los Angeles (AFP) Ex-Beatle Paul McCartney bricht im Juni zu einer Welttournee auf. Das erste Konzert der Tour "Out there!" finde am 22. Juni im Stadion von Warschau statt, teilte der 70-jährige Sänger am Mittwoch auf seiner Website mit. Dies sei sein erstes Konzert in Polen überhaupt. Am 27. Juni tritt McCartney demnach in Wien auf. Die Daten der folgenden Konzerte würden in den kommenden Wochen bekanntgegeben, kündigte er an. Er will bei den Auftritten Songs aus seiner gesamten Karriere singen.

