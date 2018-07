Rom (AFP) Gut drei Wochen nach der Parlamentswahl in Italien stecken die Verhandlungen über die Bildung einer stabilen Regierung in Rom weiter in der Sackgasse. Die aus der Wahl als drittstärkste Kraft hervorgegangene Fünf-Sterne-Bewegung des Protestpolitikers und Komikers Beppe Grillo beanspruchte am Donnerstag in einem Sondierungsgespräch mit Präsident Giorgio Napolitano den Posten des Ministerpräsidenten.

