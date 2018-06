Starnberg (dpa) - Der Schauspieler Miroslav Nemec (58) hat seine Lebensgefährtin Katrin Jäger geheiratet.

Die standesamtliche Trauung habe bereits Ende Februar in Starnberg stattgefunden, sagte der «Tatort»-Kommissar dem Magazin «Bunte» (Donnerstag). Bei der Feier sei nur die engste Familie dabei gewesen, darunter die 2012 geborene Tochter Mila und Nina, Nemecs ältere Tochter aus erster Ehe. Nina habe «extra schulfrei bekommen, um dabei sein zu können». Schauspielkollegin Rita Russek sei Trauzeugin gewesen.

Eine kirchliche Hochzeit werde es nicht geben, ein rauschendes Fest solle es dafür im Sommer in Freilassing geben, der Heimatstadt des Münchner «Tatort»-Kommissars. So eine Art Hochzeitsreise machten sie dann im Sommer in Berlin, wo Nemec mit seiner Band auftreten will.