Sepang (dpa) - Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel sucht noch immer nach der Patentlösung für die Reifenprobleme seines Autos. Beim zweiten Saisonrennen am Sonntag in Malaysia dürften die empfindlichen Pneus wieder eine entscheidende Rolle spielen. Vettel hatte beim Auftakt in Australien wegen des hohen Reifenverschleißes nur Platz drei belegt. Er erwarte keine Wunder, erklärte der Titelverteidiger.

