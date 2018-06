Berlin (dpa) - Star-Schaulaufen im Nieselregen: Zur Echo-Verleihung sind am Abend in Berlin Künstler aus aller Welt zusammengetroffen. Von der britischen Band Depeche Mode bis zu Jazz-Sänger Michael Bublé, Frankreichs Ex-First-Lady Carla Bruni und die Amerikanerin Lana del Rey - Deutschlands Musikbranche lockte mit großen Namen Fans und Promis unter den Funkturm. Moderatorin Helene Fischer sang zum Auftakt den Robbie-Williams-Hit «Let Me Entertain You».

