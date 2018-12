Jerusalem (AFP) Während des Besuchs von US-Präsident Barack Obama in Israel und den Palästinensergebieten sind am Donnerstag zwei Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert worden. Eine Rakete habe den Garten eines Hauses in der nahe dem Gazastreifen gelegenen Stadt Sderot getroffen und Schäden angerichtet, die zweite sei auf einem Feld gelandet, sagte Polizeisprecher Micky Rosenfeld der Nachrichtenagentur AFP. Obama hatte Sderot bei seinem vorherigen Besuch in der Region als Senator im Jahr 2008 besucht.

