Amsterdam (dpa) - Party-Fans können den Thronwechsel am 30. April in Amsterdam gleich auf sieben Dance-Events feiern. An sieben Plätzen außerhalb des Stadtzentrums können insgesamt 100 000 Leute tanzen.

Karten gebe es nur im Vorverkauf, betonte eine Sprecherin der Stadt. Die drei größten Tanz-Partys sind: das «Kingsday Festival» am Olympischen Stadion (35 000 mögliche Teilnehmer), «Kingsland» beim Messezentrum RAI (25 000) und «Loveland Queensday» im Oosterpark (15 000).