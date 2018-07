Buenos Aires (dpa) - Die Zettel hängen in Cafés, U-Bahnen oder an Straßenlaternen: «Mach dich fit mit deinem Personal Trainer!» Viele junge Menschen in Buenos Aires ziehen inzwischen die persönliche Fitnessbetreuung den traditionellen Studios vor.

Längst handelt es sich dabei nicht mehr um ein Phänomen der beruflich stark eingespannten oder Besserverdiener. Auch Schüler und Studenten gönnen sich diese Trainingssessions.

Das Work-out findet oft auf öffentlichen Plätzen statt, vor allem in Szenevierteln wie Palermo und Puerto Madero. «Ich kann mich an der frischen Luft besser für den Sport motivieren und sehe schneller Ergebnisse», sagt die 27-jährige Paula. Auch Ernährungstipps gibt der Trainer.

Die individuelle Fitnessbetreuung ist auch deshalb so beliebt, weil sie vergleichsweise günstig ist: Bereits ab sieben Euro pro Stunde kann man einen Trainer buchen.