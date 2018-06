Taipeh (AFP) Sein T-Shirt mit der Aufschrift "Wanted" ist einem wegen Drogenmissbrauchs gesuchten Mann in Taiwan zum Verhängnis geworden: Ein Streifenpolizist sei durch die Aufschrift mit dem englischen Wort für "Gesucht" neugierig geworden und habe die Personalien des Mannes aufgenommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei einer Überprüfung des Namens im Computer habe sich herausgestellt, dass es sich um einen wegen Drogenmissbrauchs gesuchten Mann handle. Die Polizei gab lediglich den Nachnamen Wu an.

