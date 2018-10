Berlin (dpa) - Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft will am Montag darüber entscheiden, ob sie das jüngste Tarifangebots der Deutschen Bahn annimmt. Die Bahn hatte ihr Angebot für die rund 130 000 Beschäftigten der Bahn nach EVG-Angaben am Dienstag aufgestockt. Sie bot demnach eine Einkommenserhöhung um 3,0 Prozent rückwirkend zum 1. Februar und weitere 3,0 Prozent zum 1. April 2014 an. Die EVG war mit einer Forderung nach 6,5 Prozent mehr Geld für zwölf Monaten in die Verhandlungen gegangen.

