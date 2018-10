Frankfurt/Main (dpa) - Warnstreik bei der Lufthansa: Am Morgen legten Beschäftigte der Airline in Frankfurt, München und Düsseldorf die Arbeit nieder. Die Lufthansa hatte vorsorglich knapp 700 Verbindungen gestrichen. Da der Ausstand angekündigt war, blieb das große Chaos in den Terminals zunächst aus. Die Gewerkschaft Verdi richtet sich im Tarifkonflikt auf eine harte Auseinandersetzung ein. Sie erwarte bei der zweiten Verhandlungsrunde morgen keine Einigung, sagte die Verhandlungsführerin Christine Behle. Verdi verlangt 5,2 Prozent mehr Geld und Kündigungsschutz.

