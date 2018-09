München (dpa) - Am Münchner Flughafen hat der Verdi-Warnstreik bei der Lufthansa begonnen. Am frühen Morgen legten Mitarbeiter der Airline im Terminal die Arbeit nieder, sagte ein Verdi-Sprecher in München. Schwerpunkt der Aktionen sollte die größte Lufthansa-Basis in Frankfurt sein, aber auch an anderen deutschen Flughäfen soll es Warnstreiks geben. Die Fluggesellschaft hatte bereits vorsorglich für heute knapp 700 Verbindungen gestrichen. Betroffen sind nahezu alle Flüge in Deutschland und Europa. Der Interkontinentalverkehr sollte aufrechterhalten werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.