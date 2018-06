Diyarbakir (AFP) Der inhaftierte Rebellenchef Abdullah Öcalan hat am Donnerstag eine Waffenruhe im Kurdenkonflikt ausgerufen. Es sei "Zeit, die Waffen schweigen zu lassen" und die Türkei zu verlassen, hieß es in einem Aufruf des Chefs der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) an die PKK-Kämpfer, der bei einem Treffen von Kurdenvertretern in Diyarbakir verlesen wurde. In dem Konflikt wurden seit dem jahr 1984 mehr als 45.000 Menschen getötet.

