Sydney (dpa) - Ein Hubschrauber mit Hochzeitsgästen ist in Australien abgestürzt. Vier Menschen kamen ums Leben, berichteten die Rettungsdienste. Der viersitzige Hubschrauber stürzte an einem bei Hochzeitsgesellschaften beliebten Aussichtspunkt rund 70 Kilometer südlich von Sydney zu Boden und ging in Flammen auf, berichtete die Lokalzeitung «Illawarra Mercury».

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.