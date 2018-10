New York (AFP) Die UNO will untersuchen, ob im Syrien-Konflikt auch Chemiewaffen eingesetzt werden. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon kündigte am Donnerstag in New York an, die "schwierigen" Untersuchungen sollten sich auf die von der syrischen Regierung erhobenen Anschuldigungen konzentrieren. Demnach sollen die Aufständischen bei einem Angriff in dieser Woche chemische Waffen eingesetzt haben. Die syrische Regierung hatte am Mittwoch einen offiziellen Antrag bei der UNO auf Untersuchung dieses Vorfalls gestellt.

