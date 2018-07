Washington (AFP) Der US-Senat hat einen Haushaltsplan für das kommende halbe Jahr verabschiedet. Das Gesetz für das im September endende Haushaltsjahr passierte die Kongresskammer am Mittwoch mit 73 zu 26 Stimmen. Auch 20 Republikaner stimmten für den Entwurf. "Das ist ein sehr guter Tag für den Senat", sagte der demokratische Mehrheitsführer Harry Reid vor seinen Kollegen in Washington. Gesetzgebung sei schließlich "die Kunst des Kompromisses". Der Haushaltsplan wurde an das Abgeordnetenhaus weitergeleitet, der dem Regelungen bereits am Donnerstag zustimmen könnte.

