Frankfurt/Main (AFP) Die Europäische Zentralbank (EZB) stützt die Banken des von der Pleite bedrohten Zypern noch bis Montag mit Notkrediten. Der Rat der EZB habe auf eine Anfrage der zyprischen Zentralbank entschieden, die sogenannte Notfallliquidität (ELA) noch bis zum 25. März in bisheriger Höhe zu erlauben, teilte die EZB am Donnerstag mit. Danach könne das Land nur mit weiteren Mitteln rechnen, wenn ein Rettungsplan der Europäischen Union und des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Kraft sei, der die Zahlungsfähigkeit der zyprischen Banken sicherstelle.

