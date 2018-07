Brüssel (AFP) Der Angeklagte im Prozess um eine Messerattacke in einer belgischen Kinderkrippe vor vier Jahren ist schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen urteilten am Freitag im flämischen Gent, dass Kim De G. insgesamt vier Menschen umgebracht habe und für die Taten die Verantwortung trage. In dem Prozess ging es vor allem um die Frage der Schuldfähigkeit des damals 20-Jährigen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.