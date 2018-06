Berlin (AFP) Die Rückholung von Atommüll aus dem maroden Lager Asse in Niedersachsen soll beschleunigt werden. Nach dem Bundestag billigte am Freitag auch der Bundesrat das entsprechende Gesetz, das die komplizierten Planungs- und Genehmigungsarbeiten für das Vorhaben vorantreiben soll. Vorgesehen sind neben zügigeren Genehmigungsverfahren auch gewisse Ausnahmen von Strahlenschutzregeln, damit die Bergung nicht an Grenzwertüberschreitungen scheitert. Menschen dürfen aber nicht gefährdet werden.

