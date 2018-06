Berlin (AFP) Die Deutsche Bahn überweist dem Bund in diesem Jahr eine Gewinnbeteiligung von 525 Millionen Euro und damit genauso viel wie im vergangenen Jahr. Das habe die Hauptversammlung so beschlossen, sagte Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) am Freitag in Berlin. Der Bund ist hundertprozentiger Eigentümer der Deutschen Bahn und kann im Alleingang festlegen, wie hoch die jährliche Zahlung ausfällt.

