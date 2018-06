Wiesbaden (AFP) Die Verschuldung der öffentlichen Haushalte in Deutschland lag am Ende des vierten Quartals 2012 um 2,1 Prozent oder 41,8 Milliarden Euro höher als ein Jahr zuvor. Bund, Länder und Kommunen hatten zum Stichtag 31. Dezember Gesamt-Außenstände in Höhe von 2,0718 Billionen Euro, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag in seiner neuesten vierteljährlichen Schuldenstatistik mit. Sie erfasst Schulden der öffentlichen Kernhaushalte sowie die Verbindlichkeiten in den sogenannten Extrahaushalten.

