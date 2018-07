Berlin (AFP) Die SPD hat in der Wählergunst aktuellen Umfragen zufolge leicht zugelegt. Laut ZDF-Politbarometer vom Freitag kämen die Sozialdemokraten auf 29 Prozent, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Das ist ein Plus von einem Punkt gegenüber der letzten Befragung. Der ARD-Deutschlandtrend sah die Partei in der sogenannten Sonntagsfrage bei 27 Prozent (plus zwei Prozentpunkte).

