Karlsruhe (AFP) In Zeiten, als Frühlingslieder bei Kindern noch was galten, sangen sie: "Im Märzen der Bauer sein Rösslein einspannt", oder:" Alle Vögel sind schon da..." Alle? Mitnichten. Viele Zugvögel sind nach einer kurzen Stippvisite im bitterkalten Deutschland schon wieder auf dem Weg zurück in jene Gefilde, in die nun auch viel frostmüde Osterurlauber fliegen werden: in den Süden. Das gilt auch für die Stare aus dem Kinderlied: "Sie waren schon hier und sind wieder verschwunden", sagt Vogelkundler Peter Becker von der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft in Wilhelmshaven.

