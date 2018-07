Berlin (AFP) Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) hat sich sehr besorgt über die Lage in Zypern geäußert. "Ich bin in großer Sorge, weil wir hier auch durch Zypern eine Lähmung in den Entscheidungen der Europäischen Union sehen, die natürlich niemandem gefallen kann", sagte Westerwelle am Freitag der ARD. Dies sei eine sehr schwere Herausforderung für Europa.

