Iserlohn (SID) - Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben ihren ersten Neuzugang für die kommende Saison. Von den Nürnberg Ice Tigers wechselt Stürmer Dusan Frosch an den Seilersee. Der 31-jährige wurde 1981 in Tschechien geboren, spielt aber mit deutschem Pass. "Dusan ist ein sehr konstanter Rechtsaußen, der in den letzten Jahren aufgrund seiner technischen Möglichkeiten immer über 30 Punkte gesammelt hat. Das erwarten wir von ihm auch in der kommenden Saison", sagte Iserlohns Manager Karsten Mende.