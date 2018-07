Berlin (dpa) - Die Euro-Schuldenkrise verunsichert die Bürger in Deutschland. Laut ARD-«Politbarometer» macht sich jeder Zweite (48 Prozent) Sorgen um seine Ersparnisse.

Mit 59 Prozent ist die Mehrheit aber der Meinung, dass Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Krise richtig und entschlossen gehandelt hat. 39 Prozent glauben, dass die Union die Kompetenz hat, die Schuldenkrise in den Griff zu bekommen. Nur für 16 Prozent der Befragten ist die SPD die kompetentere Partei. 38 Prozent trauen keiner der beiden Parteien zu, die Krise managen zu können.



Das Institut Infratest dimap befragte im Auftrag des ARD-«Morgenmagazins» am 19. und 20. März 1008 Bundesbürger.