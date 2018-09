Moskau (dpa) - Russland hat die eigenen Verhandlungen über neue Finanzhilfen für Zypern für gescheitert erklärt.

Es gebe kein Interesse an den Vorschlägen des zyprischen Finanzministers Michalis Sarris. Das sagte der russische Finanzminister Anton Siluanow nach mehrtägigen Gesprächen in Moskau am Freitag der Agentur Interfax.