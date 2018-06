Nikosia (AFP) Das Parlament in Zypern hat im Kampf gegen die Schuldenkrise des Landes die Einrichtung eines Nationalen Solidaritätsfonds beschlossen. Die Abgeordneten befürworteten am Freitagabend in Nikosia auch die Begrenzung des Kapitalverkehrs, um einen massiven Abzug von Kapital von der Insel zu verhindern. Einen mit der Eurogruppe verabredeten Rettungsplan hatte das Parlament am Dienstag abgelehnt.

