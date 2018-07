Kuala Lumpur (SID) - Das Personal-Karussell beim Mercedes-Formel-1-Team dreht sich weiter: Der bisherige Geschäftsführer Nick Fry wird Anfang April zurücktreten. Seine Verantwortungsbereiche übernimmt der neue Motorsportdirektor Toto Wolff, der einen Anteil von 30 Prozent am Team hält. Fry wird den Silberpfeilen aber bis mindestens Ende 2014 in beratender Funktion erhalten bleiben. Wolff hatte zusammen mit dem neuen Aufsichtsratschef Niki Lauda, der mit 10 Prozent am Team beteiligt ist, zu Saisonbeginn die Verantwortung bei Mercedes übernommen.