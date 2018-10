Kuala Lumpur (SID) - Weltmeister Sebastian Vettel hat sich im ersten freien Training zum Großen Preis von Malaysia in Sepang (Sonntag, 9.00 Uhr MEZ/RTL und Sky) knapp geschlagen geben müssen. Der Red-Bull-Pilot lag in 1:36,588 Minuten am Nachmittag ganze 19 Tausendstelsekunden hinter dem finnischen Melbourne-Sieger Kimi Räikkönen (1:36,569) im Lotus auf Platz zwei.

Am Vormittag hatte noch Vettels Teamkollege Mark Webber die Bestzeit gesetzt, am Ende des Tages reichte es für den Australier in 1:36,935 Minuten zu Platz vier. Wie erwartet stoppte ein Regenbruch eine halbe Stunde vor Ende der zweiten Sitzung die Zeitenjagd frühzeitig.

Vize-Weltmeister Fernando Alonso (Spanien/1:36,985) belegte in der Kombination der insgesamt drei Stunden den fünften Platz, noch hinter seinem Ferrari-Teamkollegen Felipe Massa (Brasilien/1:37,661), der Drittschnellster war.

Bester Silberpfeil war Nico Rosberg (Wiesbaden/1:37,448), sein Teamkollege Lewis Hamilton (England/1:37,574) landete zwei Positionen dahinter auf Platz neun vor Adrian Sutil (Gräfelfing/1:37,769) im Force-India. Sutil musste seinen Boliden am Nachmittag frühzeitig wegen technischer Probleme in die Garage stellen. Nico Hülkenberg (Emmerich/1:38,068) landete im Sauber auf Rang 13.