Solna (dpa) - Deutschland-Verfolger Schweden hat in der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2014 Federn gelassen. Die Mannschaft um Kapitän und Torjäger Zlatan Ibrahimovic kam am Abend in Solna vor heimischer Kulisse nicht über ein 0:0 gegen Irland hinaus. Die Schweden bleiben damit zwar Zweiter in der Gruppe C der Ausscheidung zur WM im kommenden Jahr in Brasilien. Auf das deutsche Team haben Ibrahimovic & Co aber bereits fünf Zähler Rückstand.

