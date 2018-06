Amsterdam (SID) - Dank HSV-Star Rafael van der Vaart hält die niederländische Fußball-Nationalmannschaft Kurs auf die WM in Brasilien. Der Hamburger Bundesliga-Profi legte mit seinem Tor in der 47. Minute den Grundstein zum 3:0 (0:0) gegen Estland.

Mit der Maximalausbeute von 15 Punkten aus fünf Spielen führt das Team von Bondscoach Louis van Gaal, für das auch Robin van Persie (72.) und Ruben Schaken (84.) trafen, die Qualifikationsgruppe D an.

Van der Vaart war erst in der 36. Minute für Wesley Sneijder eingewechselt worden. Sein Bundesliga-Kollege Arjen Robben von Bayern München spielte von Beginn an und hatte auch die beste Chance der ersten Halbzeit: Nach einem sehenswerten Solo schoss er allerdings knapp am langen Eck vorbei (34.). Kurz nach der Pause machte es van der Vaart besser und traf aus elf Metern. Das 2:0 verpasste zunächst van Persie (59.), ehe er 13 Minuten später erfolgreich war