London (AFP) Der britische Mineralölkonzern BP will im großen Stil Unternehmensanteile zurückkaufen. BP plane ein Rückkaufprogramm für Aktien im Wert von bis zu acht Milliarden US-Dollar (6,2 Milliarden Euro), teilte das Unternehmen am Freitag mit. Damit werden die Anteilseigner wie von BP versprochen an dem Verkauf der BP-Anteile am russisch-britischen Gemeinschaftsunternehmen TNK-BP beteiligt. Das Geschäft mit dem russischen Ölgiganten Rosneft war am Donnerstag abgeschlossen worden.

