London (AFP) Die Ratingagentur Fitch hat den Ausblick für die Kreditwürdigkeit Großbritanniens auf "negativ" gesenkt. Damit bestehe "eine erhöhte Wahrscheinlichkeit einer Herabstufung in der nahen Zukunft", erklärte die Agentur am Freitag. Hintergrund seien die in dieser Woche veröffentlichten Zahlen zur britischen Staatsverschuldung. Sie zeigten, dass die Schulden ihren Höhepunkt später und auf einem höheren Niveau erreichen würden als zuvor angenommen, erklärte Fitch.

