Neu Delhi (AFP) Indische Medien dürfen künftig an dem Prozess um die Gruppenvergewaltigung einer Studentin in Neu Delhi im Dezember teilnehmen. Das Gericht hob am Freitag das vorher geltende Verbot auf, wie der klagendende Anwalt Meenakshi Lekhi sagte. Das Gericht habe zugelassen, dass für jeden indischen Fernsehsender, jede Nachrichtenagentur und jede Zeitung eine Person am Prozess teilnehmen könne. Trotzdem würden weiterhin Einschränkungen für die Berichterstattung gelten. So dürfen die Namen des Opfers, der Angehörigen und von Zeugen, die unter Polizeischutz stehen, nicht genannt werden.

