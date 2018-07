Tel Aviv (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat seinen dreitägigen Besuch Israels und der Palästinensergebiete beendet. Vom Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv flog er nach Jordanien weiter. Bei dem Kurzbesuch im östlichen Nachbarland wollte Obama in Amman mit König Abdullah II. vor allem über den Friedensprozess zwischen Israelis und Palästinensern sowie über die Lage in Syrien sprechen. Morgen steht kurz vor der Heimreise in die USA noch ein Besuch der weltberühmten Felsenstadt Petra auf dem Programm.



