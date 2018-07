Wien (dpa) - Ein selbsternannter Heiler ist in der Schweiz zu fast 13 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Regionalgericht sah es als erwiesen an, dass der Mann 16 Menschen absichtlich mit HIV infiziert hatte. Der 54-Jährige muss 12 Jahre und 9 Monate ins Gefängnis. Er hatte alle Vorwürfe abgestritten. Das Motiv für die Taten ist noch immer unklar. Der Musiklehrer hatte sich als Heiler ausgegeben und seine Patienten teilweise auch mit Hepatitis C infiziert.

