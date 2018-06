Bamako (AFP) Die islamistische Bewegung für Einheit und Dschihad in Westafrika (Mujao) hat sich am Freitag zu dem Anschlag in der nordmalischen Stadt Timbuktu vom Vortag bekannt. "Wir haben eine neue Konfliktfront in Timbuktu eröffnet und wir werden weitermachen", sagte Sprecher Adnan Abu Al Walid Sahraoui in einem Telefonat mit AFP. Die Mudschahedin seien wieder "in Gao, in Kidal und in Timbuktu", den Hauptstädten der drei nördlichen Regionen des Landes, präsent. "Sie werden ihre Kämpfe dank Allah fortsetzen."

