Berlin (dpa) - Das Internet-Radio ByteFM hat mit einem Festakt sein neues Hauptstadt-Studio in Berlin-Mitte eröffnet. Der mehrfach prämierte Sender, der bisher nur in Hamburg ansässig ist, will auf diese Weise die Berliner Musik- und Kulturszene noch stärker in seinem Programm abbilden.



Ab sofort sollen internationale Künstler vor ihren Berlin-Konzerten live zu Gast bei ByteFM sein, wie Ruben Jonas Schnell, Gründer und Geschäftsführer von ByteFM, sagt. Hörer im gesamten Bundesgebiet, in Österreich und der Schweiz rückten damit noch näher an das kulturelle Geschehen in Berlin heran. Darüber hinaus sollen durch das Hauptstadt-Studio junge Berliner Musikjournalisten und Radio-Macher die Möglichkeit bekommen, das Programm von ByteFM mit eigenen Sendungen zu bereichern. Schnell freut sich über die Erweiterung seines Senders: „Natürlich ist die Berliner Musik- und Kulturlandschaft besonders interessant. Dies bei ByteFM nun noch besser abbilden zu können, ist eine tolle Bereicherung für unser Programm.“



Seit seiner Gründung im Januar 2008 hat ByteFM sich auf die Fahnen geschrieben, Radio zu machen, wie es früher einmal war: Moderierte Musik-Sendungen mit Hintergrund-Informationen und Interviews mit Künstlern und Kulturschaffenden. Das Programm wird im Monat rund 750 000 Mal eingeschaltet – und erntete vielfaches Kritikerlob. Als wohl renommierteste Auszeichnung erhielt der Internet-Sender im Juni 2009 den Grimme Online Award. Das Programm von ByteFM ist werbefrei und nicht durch Gebühren finanziert, sondern durch freiwillige Beiträge der Hörerinnen und Hörer.

