Bielefeld (dpa) - Training in Bielefeld: Die US-Band OneRepublic hat sich mit einem Clubkonzert auf die anstehenden Auftritte in Deutschland eingestimmt.

Am Abend vor dem Erscheinen ihrer neuen CD «Native» spielte die Gruppe am Donnerstag vor rund 300 Zuschauern in Bielefeld. Eine Stunde brachte die Formation um Ryan Tedder in der nordrhein-westfälischen Stadt vor allem Klassiker wie den Erfolgshit «Apologize», aber auch einen Song vom neuen Album. An diesem Samstag tritt die Gruppe bei der ZDF-Show «Wetten dass, ..?» in Wien auf.

Das erste Konzert ihrer offiziellen Deutschlandtour ist am 9. April in München, weitere Stationen sind Stuttgart (10.4.), Düsseldorf (13.4.), Hannover (14.4.), Berlin (15.4.) und Offenbach (17.4.).

Homepage OneRepublic