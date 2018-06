Brüssel (dpa) - Die Finanzminister der Euro-Staaten drängen Zypern zur Eile. Das Krisenland solle rasch Einzelheiten eines neuen Rettungsplans vorstellen, erklärte die Eurogruppe am Abend nach einer Telefonkonferenz. Die Eurogruppe stehe bereit, um über einen neuen Entwurfsvorschlag zu beraten, hieß es. Die Abstimmung im zyprischen Parlament über den neuen Rettungsplan ist auf heute verschoben worden. Die Bundesregierung schlägt eine Doppelabstimmung über das Zypern-Rettungspaket im Bundestag erst Mitte April vor, weil Zypern bisher noch keinen belastbaren neuen Vorschlag vorgelegt hat.



Verfahren gegen Frankreich Ex-Präsident Sarkozy eingeleitet

Paris (dpa) - Gegen Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy ist in der Korruptions- und Spendenaffäre um die L'Oréal-Erbin Liliane Bettencourt ein Verfahren eingeleitet worden. Dem 58-Jährigen wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Bordeaux vorgeworfen, die Schwäche der betagten Milliardärin ausgenutzt zu haben. Betont wurde, für Sarkozy gelte die Unschuldsvermutung. Zuvor war der Ex-Präsident erneut angehört worden. Sein Anwalt kündigte noch am Abend umgehend rechtliche Schritte gegen die Entscheidung an.



Schlichtungsstelle für unzufriedene Fluggäste kommt

Berlin (dpa) - Flugreisende können sich künftig bei Ärger über Verspätungen oder wegen ihres Gepäcks an eine Schlichtungsstelle wenden. Der Bundestag verabschiedete mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen von Union und FDP einen entsprechenden Gesetzentwurf. Greifen soll die Vermittlungsmöglichkeit ab 1. November. Für Fluggesellschaften ist die Beteiligung an der geplanten privatrechtlich organisierten Stelle freiwillig. Andernfalls soll das Bundesamt für Justiz zuständig sein.



Schwarz-Gelb und Rot-Grün im «Deutschlandtrend» gleichauf

Berlin (dpa) - Pattsituation zwischen Schwarz-Gelb und Rot-Grün: Im neuen ARD-«Deutschlandtrend» liegen Union und FDP gleichauf mit SPD und Grünen. Beide Lager kommen zusammen auf 43 Prozent. Die Union verliert im Vergleich zur Vorwoche zwei Punkte und landet nun bei 38 Prozent. Die SPD legt um zwei Punkte auf 27 Prozent zu. Drittstärkste Partei bleiben die Grünen mit 16 Prozent. Die FDP schafft der Umfrage zufolge mit 5 Prozent haarscharf die Rückkehr in den Bundestag. Die Linke liegt bei 8 Prozent. Die Piratenpartei kommt mit 2 Prozent nicht ins Parlament.



Nach Raketenbeschuss schränkt Israel Gaza-Fischereizone ein

Tel Aviv (dpa) - In einer Reaktion auf neuerlichen Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen hat Israel die Fischereizone für Fischer aus der Enklave am Mittelmeer von sechs auf drei Seemeilen eingeschränkt. Eine entsprechende Anordnung erhielten die Streitkräfte von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Mosche Jaalon. Auch der einzige Grenzübergang für Waren zwischen Israel und dem Gazastreifen, Kerem Schalom, bleibe bis auf weiteres geschlossen. Am Morgen waren vier Raketen aus dem Gazastreifen Richtung Israel abgefeuert worden.



Doktortitel in Pass und Personalausweis weiter möglich

Berlin (dpa) - Der Doktortitel kann weiter in Personalausweis oder Pass aufgenommen werden. Die Grünen scheiterten am Abend im Bundestag mit einem Entwurf, den Titel aus den Ausweisen zu streichen. Gegen den Entwurf stimmten die Koalitionsfraktionen von Union und FDP sowie SPD und Linke. Diese Debatte wurde auch vor dem Hintergrund geführt, dass in jüngster Zeit mehreren prominenten Politikerinnen und Politikern der Doktorgrad wegen Plagiatsvorwürfen aberkannt worden war. Das blieb nicht ohne negative Auswirkungen auf den Titel selbst.