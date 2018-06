Moskau (AFP) In Russland ist ein Serienmörder zu lebenslanger Haft verurteilt worden, der die Herzen zweier seiner Opfer verspeist haben soll. Insgesamt sei der Angeklagte in der Region Pensa etwa 500 Kilometer südwestlich von Moskau des Mordes an neun Menschen schuldig gesprochen worden, berichtete am Freitag die Nachrichtenagentur Interfax. Der Mann habe seine Taten zwischen September 2009 und Januar 2012 begangen - und penibel darüber in sein Tagebuch geschrieben.

