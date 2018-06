Köln (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt im Rahmen eines 43-stündigen Kurztrips zum WM-Qualifikationsspiel in Astana um Mitternacht gegen Gastgeber Kasachstan an. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw ist um 19.00 Uhr deutscher Zeit gefordert und haushoher Favorit.

Nach Bronze für Claudia Pechstein über 3000 m peilen Samuel Schwarz und Nico Ihle bei der Einzelstrecken-WM im kommenden Olympia-Austragungsort Sotschi die nächsten Medaillen für die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft an.

In der Deutschen Eishockey Liga steht der zweite Spieltag des Play-off-Viertelfinales auf dem Programm. Hauptrundensieger Adler Mannheim will nach seinem Fehlstart beim EHC Wolfsburg ausgleichen. Die Kölner Haie, Eisbären Berlin, Krefeld Pinguine und Wolfsburg peilen jeweils den zweiten Sieg an.