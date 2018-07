Dubai (SID) - Der siebenmalige Europameister Patrick Hausding (Berlin) hat in Dubai bei der zweiten von sechs Stationen der Weltserie der Wasserspringer vom 3-m-Brett das Podium nur um 17,25 Punkte verpasst. Der 24-Jährige, der wegen einer Knieverletzung noch Trainingsrückstand hat, musste sich nach sechs Sprüngen mit 449,10 Zählern und dem vierten Platz zufrieden geben.

Den Sieg sicherte sich überraschend deutlich der Ukrainer Illya Kwascha (493,40) vor Javier Illana Garcia (468,20) aus Spanien. Dahinter sprang der Chinese Chong He (466,35) auf den dritten Platz. Das nächste Springen der mit etwa 500.000 Euro dotierten Weltserie finden vom 19. bis 21. April im schottischen Edinburgh statt. Nach Stationen in Moskau und Guadalajara (Mexiko) wird das Finale vom 24. bis 26. Mai in Mexiko-Stadt ausgetragen.