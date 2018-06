Seoul (AFP) Zum Zeitpunkt erhöhter militärischer Spannungen mit Nordkorea hat der designierte südkoreanische Verteidigungsminister Kim Byung Kwan am Freitag seinen Rückzug erklärt. Um einen reibungslosen Ablauf der Staatsangelegenheiten zu ermöglichen, trete er als designierter Verteidigungsminister zurück, erklärte Kim, der zuletzt mit verschiedenen Vorwürfen konfrontiert worden war. Unter anderem arbeitete er für einen Waffenhändler, zudem kamen zuletzt Vorwürfe wegen heimlicher Anteile an einem Gasunternehmen in Birma auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.