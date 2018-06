Miami (dpa) – Tennis-Profi Andrea Petkovic hat in der zweiten Runde des mit 4,2 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Turniers von Miami für eine Überraschung gesorgt.

Die durch eine Meniskusverletzung und anschließender zweimonatiger Pause in der Weltrangliste auf Position 162 abgerutschte Darmstädterin besiegte Marion Bartoli aus Frankreich.

Nachdem Pektovic den ersten Satz mit 6:3 gewonnen hatte und im zweiten Durchgang 4:1 vorn lag, gab die an Nummer zehn gesetzte Bartoli verletzungsbedingt auf.

Nächste Gegnerin von Petkovic ist Ajla Tomljanovic. Die Kroatin hatte Julia Görges in zwei Sätzen besiegt. Ausgeschieden ist auch Mona Barthel. Nach einem Freilos unterlag die Schleswig-Holsteinerin in ihrer Zweitrunden-Begegnung Magdalena Rybarikova (Slowakei) in 83 Minuten mit 3:6, 6:7 (5:7).