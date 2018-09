Berlin (dpa) - Nach der Kollision von zwei Hubschraubern mit einem Toten während einer Polizeiübung in Berlin geht die Suche nach der Ursache weiter. Luftfahrt-Experten sollen klären, wie es zu dem Unfall am Donnerstag gekommen ist. Es herrschte Schneetreiben, als zwei Helikopter mit Polizeibeamten am Berliner Olympiastadion landeten. Ein Hubschrauber verunglückte schwer, ein 42 Jahre alter Pilot starb. Sieben Menschen wurden verletzt, drei Menschen davon schwer. Die Bundespolizei hatte am Olympiastadion mit rund 400 Beamten einen Einsatz gegen Fußball-Hooligans trainieren wollen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.